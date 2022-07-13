Ср, 13.07.2022
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Ливни, сильный ветер и град: прогноз синоптиков на выходные

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В конце этой недели в Латвии сохранится дождливая погода, температура воздуха немного понизится, прогнозируют синоптики.

Во второй половине недели каждый день на большей части территории страны ожидаются дожди, местами грозовые ливни с градом.

Будет дуть преимущественно западный ветер, порывы которого могут достигать 15-20 метров в секунду.

В выходные дни температура воздуха ночью составит +7…+12 градусов, на побережье местами до +16 градусов, а днем не выше +17...+21 градуса.

На следующей неделе температура воздуха кратковременно повысится и в середине недели может достичь +30 градусов.

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