Ливни, сильный ветер и град: прогноз синоптиков на выходные

Во второй половине недели каждый день на большей части территории страны ожидаются дожди, местами грозовые ливни с градом.

Будет дуть преимущественно западный ветер, порывы которого могут достигать 15-20 метров в секунду.

В выходные дни температура воздуха ночью составит +7…+12 градусов, на побережье местами до +16 градусов, а днем не выше +17...+21 градуса.

На следующей неделе температура воздуха кратковременно повысится и в середине недели может достичь +30 градусов.