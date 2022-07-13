Ср, 13.07.2022
Weather latvija Погода в Латвии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >

В четверг самые сильные дожди ожидаются на востоке Латвии

Дождь в Риге. ФОТО: Zane Bitere/LETA

В четверг, 14 июля, ночью и днем во многих районах Латвии пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы, прогнозируют синоптики.

Самые сильные грозы с градом и порывами ветра ожидаются днем на востоке страны.

Ночью ветер сохранится преимущественно слабый, температура воздуха понизится до +12...+17 градусов, в Латгале местами до +10 градусов.

Днем западный ветер усилится порывами до 9-14 метров в секунду, воздух прогреется до +18...+23 градусов.

В четверг в Риге ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Ночью будет дуть слабый южный, юго-западный ветер, температура воздуха понизится до +15 градусов, днем при умеренном западном ветре потеплеет до +22 градусов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

НАВЕРХ
Back