В субботу пройдут дожди, возможны грозы

Также возможен град. Преобладающий ветер - юго-западный, слабый до умеренного, при грозе в порывах скорость ветра составит до 18 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью +6...+10 градусов, на побережье до +15 градусов. Днем на солнце воздух прогреется до +17...+21 градуса, а при сильных осадках охладится до +11...+13 градусов.

В Риге в субботу будет переменная облачность, ожидается кратковременный дождь, днем возможны грозы с сильными порывами ветра. Температура воздуха составит около +10 градусов ночью и поднимется до +19 градусов днем.