В воскресенье будет пасмурно
В воскресенье, 17 июля, в Латвии ожидается более пасмурная по сравнению с субботой погода, однако осадков будет меньше, прогнозируют синоптики.
В воскресенье, 17 июля, в Латвии ожидается более пасмурная по сравнению с субботой погода, однако осадков будет меньше, прогнозируют синоптики.
Ночью местами пройдут кратковременные дожди. С утра и днем, начиная с запада страны, во многих местах ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы.
В предстоящую ночь будет дуть слабый ветер, температура воздуха понизится до +6...+11 градусов, при этом на побережье ожидается умеренный западный, северо-западный ветер и температура воздуха до +15 градусов.
В воскресенье ветер от слабого до умеренного будет дуть с запада и северо-запада, максимальная температура воздуха составит +16...+20 градусов.
В Риге в ночь на воскресенье ожидается небольшая облачность, днем небо будет затянуто облаками, временами будет идти дождь. Ночью при слабом ветре температура воздуха опустится до +11 градусов, в пригороде - до +8 градусов. Днем ожидается умеренный западный, северо-западный ветер, воздух прогреется до +18 градусов.
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