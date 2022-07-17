ФОТО ⟩ В субботу в Елгавском крае наблюдался смерч

"На короткое время он достиг земли, значит, это был смерч", - пишет Брицис.

Уже сообщалось, что в последние недели как в Латвии, так и на территории Балтийского моря наблюдались внушительные водяные вихри, а на этой неделе в центре Эстонии наблюдался впечатляющий торнадо.