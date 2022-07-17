ФОТО ⟩ В субботу в Елгавском крае наблюдался смерч
В субботу, 16 июля, в Сесавской волости Елгавского края образовалось воронкообразное облако, сообщает метеоролог Латвийского телевидения Том Брицис.
В субботу, 16 июля, в Сесавской волости Елгавского края образовалось воронкообразное облако, сообщает метеоролог Латвийского телевидения Том Брицис.
"На короткое время он достиг земли, значит, это был смерч", - пишет Брицис.
Уже сообщалось, что в последние недели как в Латвии, так и на территории Балтийского моря наблюдались внушительные водяные вихри, а на этой неделе в центре Эстонии наблюдался впечатляющий торнадо.
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