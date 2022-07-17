Вс, 17.07.2022
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ФОТО ⟩ В субботу в Елгавском крае наблюдался смерч

ФОТО: Toms Bricis/Facebook.com

В субботу, 16 июля, в Сесавской волости Елгавского края образовалось воронкообразное облако, сообщает метеоролог Латвийского телевидения Том Брицис.

"На короткое время он достиг земли, значит, это был смерч", - пишет Брицис.

Уже сообщалось, что в последние недели как в Латвии, так и на территории Балтийского моря наблюдались внушительные водяные вихри, а на этой неделе в центре Эстонии наблюдался впечатляющий торнадо.

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