В воскресенье во многих местах пройдут кратковременные дожди
В воскресенье, 17 июля, во многих областях Латвии, начиная с западных, ожидаются кратковременные дожди, а местами - в основном в Видземе - еще и грозы, прогнозируют синоптики.
В воскресенье, 17 июля, во многих областях Латвии, начиная с западных, ожидаются кратковременные дожди, а местами - в основном в Видземе - еще и грозы, прогнозируют синоптики.
Небо будет преимущественно затянуто облаками, более солнечным день обещает быть в Латгале и Курземе.
Умеренный западный, северо-западный ветер в порывах местами может достигать скорости 14 метров в секунду. Воздух прогреется до +16...+21 градуса.
В Риге будет пасмурно, ожидается кратковременный дождь, к вечеру облачность уменьшится. Ветер - умеренный западный, северо-западный, температура воздуха достигнет +18 градусов.
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