В воскресенье во многих местах пройдут кратковременные дожди

Небо будет преимущественно затянуто облаками, более солнечным день обещает быть в Латгале и Курземе.

Умеренный западный, северо-западный ветер в порывах местами может достигать скорости 14 метров в секунду. Воздух прогреется до +16...+21 градуса.

В Риге будет пасмурно, ожидается кратковременный дождь, к вечеру облачность уменьшится. Ветер - умеренный западный, северо-западный, температура воздуха достигнет +18 градусов.