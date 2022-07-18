Во вторник потеплеет; местами продолжатся кратковременные дожди
Во вторник в Латвии немного повысится температура воздуха, а местами все еще пройдут кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.
Во вторник в Латвии немного повысится температура воздуха, а местами все еще пройдут кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.
Облаков будет много, днем более вероятен дождь в центральных и восточных регионах страны.
Будет дуть слабый юго-западный ветер, который днем сменяется западным, северо-западным ветром.
Минимальная температура воздуха ночью ожидается от +9...+12 градусов на востоке Латвии до +15...+17 градусов на побережье. Днем воздух прогреется до +19...+24 градусов.
Во вторник в Риге возможен кратковременный дождь, между облаков выглянет солнце. Ночью будет дуть слабый юго-западный ветер и температура воздуха понизится до +14 градусов, днем воздух прогреется до +23 градусов, а юго-западный ветер сменится северо-западным.
Галерея: Цветение мака
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