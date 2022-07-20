В четверг будет жарко: воздух местами прогреется до +31 градуса

Воздух прогреется до +26...+31 градуса, местами на побережье будет на градус прохладнее. Самый теплый день ожидается в Курземе и Земгале.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии по всей стране, в том числе в столице, объявил предупреждение желтого уровня о жаре в четверг и сильной жаре в пятницу.

Будет дуть преимущественно слабый западный ветер, в Латгале - умеренный северо-восточный ветер.

В Риге в четверг ожидается сухая и солнечная погода, будет дуть слабый ветер, а температура воздуха поднимется до +28 градусов, у моря ожидается +24 градуса.

Из-за интенсивного ультрафиолетового излучения с 11 до 16 часов не рекомендуется длительное время находиться на солнце.

Температура воды в море, озерах и реках с утра составляет от +17 до +21 градуса, в течение дня вода прогреется еще больше.