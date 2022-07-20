В четверг на западе Латвии ожидается жара до +30 градусов
В четверг днем температура воздуха в Латвии ожидается от +24 градусов на побережье Видземе до +30...+31 градуса местами в Курземе и Земгале, прогнозируют синоптики.
В четверг днем температура воздуха в Латвии ожидается от +24 градусов на побережье Видземе до +30...+31 градуса местами в Курземе и Земгале, прогнозируют синоптики.
По всей стране сохранится сухая погода, небо будет преимущественно ясным.
Будет дуть слабый ветер, в Латгале - умеренный северо-западный ветер.
Минимальная температура воздуха в ночь на четверг составит +10...+16 градусов.
В четверг в Риге весь день будет светить солнце, ветер ожидается слабый северо-западный. Температура воздуха ночью понизится до +16 градусов, в пригородах - до +13...+15 градусов. Днем воздух прогреется до +28 градусов, а на пляжах у моря - до +24 градусов.
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