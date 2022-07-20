В четверг на западе Латвии ожидается жара до +30 градусов

В четверг в Риге весь день будет светить солнце, ветер ожидается слабый северо-западный. Температура воздуха ночью понизится до +16 градусов, в пригородах - до +13...+15 градусов. Днем воздух прогреется до +28 градусов, а на пляжах у моря - до +24 градусов.