Желтое предупреждение: пятница станет самым жарким днем ​​недели

С субботы воздух начнет остывать, и пятница, таким образом, станет самым жарким днем недели и, возможно, всего месяца. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение о сильной жаре по всей стране.

Будет дуть слабый ветер, в Курземе также ожидается умеренный морской бриз. Сохранится сухая и солнечная погода. В Курземе увеличится облачность, местами возможны кратковременные дожди с грозами.

В Риге в пятницу ожидается ясное небо и медленный южный ветер, температура воздуха достигнет +31 градуса.

Из-за интенсивного ультрафиолетового излучения не рекомендуется длительное пребывание на солнце с 11 до 16 часов.

Температура воды в море, озерах и реках с утра преимущественно составляла +18...+21 градус, днем вода станет теплее.

Галерея: Лето в Латвии