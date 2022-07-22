Местами пройдут дожди: прогноз синоптиков на ближайшие дни

В пятницу, 22 июля, холодный фронт достигнет Курземе, а в субботу пересечет остальную территорию над Латвией. Местами будут идти кратковременные дожди, возможны сильные грозы. В субботу днем грозы вероятны только на востоке страны, облака частично закроют небо над Латвией, будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер, температура воздуха составит +24...+ 27 градусов, в Курземе и на северном побережье Видземе - от +21 до +24 градусов.

В воскресенье ожидается более облачная и прохладная погода, во многих местах пройдут кратковременные дожди, в отдельных местах - грозы, утром в юго-восточных регионах вероятны сильные ливни. Температура воздуха в воскресенье не превысит +19...+24 градусов.

В начале следующей недели немного потеплеет, во вторник температура воздуха поднимется до +24...+27 градусов, в Курземе ожидается более прохладная и дождливая погода.

С середины недели температура воздуха немного понизится. Во второй половине следующей недели под влиянием антициклона установится более сухая и солнечная погода.

Температура воздуха ночью преимущественно сохранится выше +10 градусов.