В ночь на субботу в Латвии ожидаются грозы

Днем в субботу, 23 июля, грозы возможны только в восточных регионах страны. Местами гроза принесет сильные ливни и порывистый ветер.

В субботу в Латвии ожидается переменная облачность, ветер слабый или умеренный с запада, юго-запада. На большей части территории осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью понизится до +14...+19 градусов. Максимальная температура днем составит от +21 градуса на западном побережье Курземе до +27 градусов местами на востоке страны.

В Риге в ночью на субботу возможна гроза, днем будет переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит +18 градусов, днем - до +26 градусов.

Галерея: Цветущие поля Латвии