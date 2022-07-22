Пт, 22.07.2022
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В ночь на субботу в Латвии ожидаются грозы

Грозовое небо. Иллюстративное фото ФОТО: AP/Scanpix

В ближайшие сутки Латвию с запада пересечет холодный атмосферный фронт, под влиянием которого в ночь на субботу, 23 июля, ожидается гроза, с наибольшей вероятностью в Земгале и Видземе.

Днем в субботу, 23 июля, грозы возможны только в восточных регионах страны. Местами гроза принесет сильные ливни и порывистый ветер.

В субботу в Латвии ожидается переменная облачность, ветер слабый или умеренный с запада, юго-запада. На большей части территории осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью понизится до +14...+19 градусов. Максимальная температура днем составит от +21 градуса на западном побережье Курземе до +27 градусов местами на востоке страны.

В Риге в ночью на субботу возможна гроза, днем будет переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит +18 градусов, днем - до +26 градусов.

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