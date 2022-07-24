В понедельник в Латвию вернется теплая и солнечная погода
В понедельник в Латвии будет суше, солнечнее и теплее, чем в воскресенье, прогнозируют синоптики.
В понедельник в Латвии будет суше, солнечнее и теплее, чем в воскресенье, прогнозируют синоптики.
Самая большая облачность утром ожидается на востоке страны, где местами пройдут дожди. В течение дня начиная с запада облачность снова увеличится.
Ветер западный, от слабого до умеренного.
Галерея: Летние сельские пейзажи
Минимальная температура воздуха ночью составит +11...+16 градусов, на побережье до +18 градусов. Днем воздух прогреется до +22...+26 градусов.
В понедельник в Риге ожидается небольшая облачность, вечером будет облачно. Осадков не прогнозируется. Температура воздуха ночью понизится до +15...+17 градусов, днем до +25 градусов.
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