В понедельник в Латвию вернется теплая и солнечная погода

Самая большая облачность утром ожидается на востоке страны, где местами пройдут дожди. В течение дня начиная с запада облачность снова увеличится.

Ветер западный, от слабого до умеренного.

Галерея: Летние сельские пейзажи

Минимальная температура воздуха ночью составит +11...+16 градусов, на побережье до +18 градусов. Днем воздух прогреется до +22...+26 градусов.

В понедельник в Риге ожидается небольшая облачность, вечером будет облачно. Осадков не прогнозируется. Температура воздуха ночью понизится до +15...+17 градусов, днем до +25 градусов.