Во вторник воздух прогреется до +27 градусов; местами пройдут дожди

Как сообщает агентство LETA, в Курземе пройдут небольшие кратковременные дожди. Во второй половине дня и вечером дожди пройдут и в Земгале и Видземе, местами возможны грозовые ливни. Начиная с запада, станет облачно, меньше облаков сохранится в восточных районах.