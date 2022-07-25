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Во вторник воздух прогреется до +27 градусов; местами пройдут дожди

rus.tvnet.lv/LETA
Во вторник воздух прогреется до +27 градусов; местами пройдут дожди
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Солнечный день в Риге
Солнечный день в Риге Фото: Jānis Škapars/TVNET

Во вторник температура воздуха поднимется до +20...+24 градусов в Курземе до +24...+27 градусов в других районах Латвии, прогнозируют синоптики.

Как сообщает агентство LETA, в Курземе пройдут небольшие кратковременные дожди. Во второй половине дня и вечером дожди пройдут и в Земгале и Видземе, местами возможны грозовые ливни. Начиная с запада, станет облачно, меньше облаков сохранится в восточных районах.

Будет дуть умеренный южный ветер, в Курземе - юго-западный ветер.

В Риге после обеда небо затянет облаками, пройдет дождь, возможна и гроза. Порывы южного ветра усилятся до 12 метров в секунду, а температура воздуха поднимется до +25...+26 градусов.

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