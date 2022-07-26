На озере Бабелите вода прогрелась до +23 градусов

На Кипсале температура воды составляет +22 градуса, а в Кишезерсе, на Луцавсале и Румбуле вода прогрелась до +20 градусов.

В других водоемах Риги вода прохладнее. В Вецаки, Вакарбулли и Даугавгриве ее температура составляет +18 градусов.

В целом по Латвии температура воды в море, озерах и реках на утро вторника составляет от +18 до +23 градусов.

В море и крупнейших озерах температура воды держится в районе +20 градусов.

В Венте вода прогрелась до неполных +22 градусов, в Лиелупе и Даугаве - до +21...+23 градусов, в Айвиексте и Салаце - до +21 градуса, в Гауе - до +18...+21 градуса.

Уровень воды в реках изменчив, в основном, он понижается.

В ближайшие дни станет прохладнее, в связи с чем во второй половине недели постепенно начнет понижаться и температура воды, прогнозируют синоптики.