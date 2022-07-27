Ср, 27.07.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Жары можно не ждать. Синоптики сделали прогноз на выходные

rus.tvnet.lv/LETA
Жары можно не ждать. Синоптики сделали прогноз на выходные
Facebook Telegram Whatsapp
Comments
Фото: LETA

В эти выходные погоду в Латвии в основном будут определять антициклон, поэтому вероятность осадков небольшая, прогнозируют синоптики.

В пятницу ожидается слабый или умеренный северо-западный ветер, в субботу и воскресенье слабый переменный ветер.

Облака лишь частично закроют небо. Температура воздуха ночью понизится до +7...+12 градусов, местами на побережье будет теплее, днем воздух прогреется до +18...+23 градусов.

По последним прогнозам, в воскресенье с юга придет циклон, и под его влиянием наибольшая вероятность осадков ожидается в понедельник в восточной части Латвии. На следующей неделе в целом ожидается теплая погода, местами пройдут дожди.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Наверх