Жары можно не ждать. Синоптики сделали прогноз на выходные

В пятницу ожидается слабый или умеренный северо-западный ветер, в субботу и воскресенье слабый переменный ветер.

Облака лишь частично закроют небо. Температура воздуха ночью понизится до +7...+12 градусов, местами на побережье будет теплее, днем воздух прогреется до +18...+23 градусов.

По последним прогнозам, в воскресенье с юга придет циклон, и под его влиянием наибольшая вероятность осадков ожидается в понедельник в восточной части Латвии. На следующей неделе в целом ожидается теплая погода, местами пройдут дожди.