В четверг в Латвии будет преимущественно облачно, во многих местах пройдут кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.
В четверг ожидаются кратковременные дожди
Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного, который в течение дня сменится северо-западным.
Над основной частью территории страны, начиная с западных регионов, пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы.
Температура воздуха ночью понизится до +9...+14 градусов, на побережье до +16 градусов. Максимальная температура днем составит +18...+22 градуса.
В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Ночью будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного, температура воздуха понизится до +11...+13 градусов. Днем ветер поменяет направление на северо-западное, а температура воздуха повысится до +20 градусов.
Галерея: Дождливый день в Риге
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