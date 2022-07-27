В четверг ожидаются кратковременные дожди

Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного, который в течение дня сменится северо-западным.

Над основной частью территории страны, начиная с западных регионов, пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы.

Температура воздуха ночью понизится до +9...+14 градусов, на побережье до +16 градусов. Максимальная температура днем составит +18...+22 градуса.

В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Ночью будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного, температура воздуха понизится до +11...+13 градусов. Днем ветер поменяет направление на северо-западное, а температура воздуха повысится до +20 градусов.

Галерея: Дождливый день в Риге