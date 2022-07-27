В четверг, 28 июля, над большей частью территории Латвии пройдут кратковременные дожди, местами также ожидаются грозы, прогнозируют синоптики.
В четверг пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы
В четверг пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы
Гроза в отдельных местах может вызвать не только сильный дождь, но и град, и порывистый ветер. Преимущественно ветер будет слабым или умеренным южного и юго-западного направления, затем, начиная с Курземе, он постепенно сменится северо-западным ветром.
Время от времени будет выглядывать солнце, воздух прогреется до +18...+21 градуса.
В Риге солнце сегодня будет светить лишь изредка, ожидается кратковременный дождь. Ветер будет слабый, во второй половине дня и вечером - умеренный северо-западный. Температура воздуха не превысит +20 градусов.
Галерея: Дождливый день в Риге
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова