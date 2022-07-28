В пятницу в Латвии ожидается переменная облачность, значительных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.
Пятница пройдет без значительных осадков; потеплеет до +22 градусов
Пятница пройдет без значительных осадков; потеплеет до +22 градусов
Будет дуть слабый или умеренный северо-западный ветер, в Видземе ожидаются порывы до 12 метров в секунду, сообщает агентство LETA.
Температура воздуха повысится до +18...+22 градусов.
В Риге ожидается сухой и преимущественно солнечный день, будет дуть умеренный северо-западный ветер, температура воздуха не превысит +20 градусов.
Галерея: Природа Латвии
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