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Пятница пройдет без значительных осадков; потеплеет до +22 градусов

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Пятница пройдет без значительных осадков; потеплеет до +22 градусов
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Река. Иллюстративное фото
Река. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В пятницу в Латвии ожидается переменная облачность, значительных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.

Будет дуть слабый или умеренный северо-западный ветер, в Видземе ожидаются порывы до 12 метров в секунду, сообщает агентство LETA.

Температура воздуха повысится до +18...+22 градусов.

В Риге ожидается сухой и преимущественно солнечный день, будет дуть умеренный северо-западный ветер, температура воздуха не превысит +20 градусов.

Галерея: Природа Латвии

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