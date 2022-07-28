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В пятницу воздух прогреется до +22 градусов

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В пятницу воздух прогреется до +22 градусов
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Река. Иллюстративное фото
Река. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Синоптики прогнозируют, что в пятницу, 29 июля, в Латвии будет меньше облаков и осадков.

Ночью местами в Видземе и Латгале пройдут дожди. Будет дуть слабый западный, северо-западный ветер, на побережье - умеренный. Минимальная температура воздуха ожидается от +7 градусов в некоторых районах Курземе до +16 градусов на побережье Видземе.

Днем ожидается переменная облачность без значительных осадков. Воздух прогреется до +18...+22 градусов.

Ночью в Риге еще возможен кратковременный дождь, днем будет солнечная погода. Ветер слабый или умеренный северо-западный. Температура воздуха ночью составит +15 градусов, днем будет +19 градусов.

Галерея: Природа Латвии

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