В субботу в Латвии не ожидается существенных изменений погоды, а прохладная ночь сменится умеренно теплым днем, прогнозируют синоптики.
Ночью местами похолодает до +6 градусов, но суббота будет теплой
Ночью местами похолодает до +6 градусов, но суббота будет теплой
Облачность будет незначительной и переменной. Сильных осадков не ожидается, местами возможен лишь небольшой кратковременный дождь.
При слабом ветре минимальная температура воздуха ночью составит +6...+10 градусов, на Видземском побережье - до +15 градусов.
Днем будет дуть преимущественно слабый западный, северо-западный ветер, температура воздуха повысится до +19...+23 градусов.
В Риге в субботу ожидается небольшая облачность, без осадков. Будет дуть слабый западный, северо-западный ветер. Температура воздуха ночью понизится до +13 градусов, в пригороде - до +9 градусов. Максимальная температура днем составит +21 градус.
Галерея: Лето в Латвии
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