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Ночью местами похолодает до +6 градусов, но суббота будет теплой

rus.tvnet.lv/LETA
Ночью местами похолодает до +6 градусов, но суббота будет теплой
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Фото: Shutterstock

В субботу в Латвии не ожидается существенных изменений погоды, а прохладная ночь сменится умеренно теплым днем, прогнозируют синоптики.

Облачность будет незначительной и переменной. Сильных осадков не ожидается, местами возможен лишь небольшой кратковременный дождь.

При слабом ветре минимальная температура воздуха ночью составит +6...+10 градусов, на Видземском побережье - до +15 градусов.

Днем будет дуть преимущественно слабый западный, северо-западный ветер, температура воздуха повысится до +19...+23 градусов.

В Риге в субботу ожидается небольшая облачность, без осадков. Будет дуть слабый западный, северо-западный ветер. Температура воздуха ночью понизится до +13 градусов, в пригороде - до +9 градусов. Максимальная температура днем составит +21 градус.

Галерея: Лето в Латвии

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