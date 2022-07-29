Ночью местами похолодает до +6 градусов, но суббота будет теплой

Облачность будет незначительной и переменной. Сильных осадков не ожидается, местами возможен лишь небольшой кратковременный дождь.

При слабом ветре минимальная температура воздуха ночью составит +6...+10 градусов, на Видземском побережье - до +15 градусов.

Днем будет дуть преимущественно слабый западный, северо-западный ветер, температура воздуха повысится до +19...+23 градусов.

В Риге в субботу ожидается небольшая облачность, без осадков. Будет дуть слабый западный, северо-западный ветер. Температура воздуха ночью понизится до +13 градусов, в пригороде - до +9 градусов. Максимальная температура днем составит +21 градус.

Галерея: Лето в Латвии