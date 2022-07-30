В воскресенье станет немного теплее

Ночью облаков еще будет немного, местами сформируется туман. При слабом ветре и безветрии температура воздуха понизится до +6...+12 градусов.

Облака на небе начнут собираться в течение дня, начиная с юга страны. Во второй половине дня на юге Латвии местами пройдут кратковременные дожди. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +19...+24 градусов.

В Риге в воскресенье ожидается небольшая облачность, которая увеличится в течение дня. Без осадков. Сохранится слабый ветер. Температура воздуха ночью понизится до +13 градусов, в пригороде - до +7...+10 градусов. Днем потеплеет до +22...+23 градусов.