В воскресенье, 31 июля, воздух в Латвии станет на градус теплее, но увеличится облачность, прогнозируют синоптики.
В воскресенье станет немного теплее
В воскресенье станет немного теплее
Ночью облаков еще будет немного, местами сформируется туман. При слабом ветре и безветрии температура воздуха понизится до +6...+12 градусов.
Облака на небе начнут собираться в течение дня, начиная с юга страны. Во второй половине дня на юге Латвии местами пройдут кратковременные дожди. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +19...+24 градусов.
В Риге в воскресенье ожидается небольшая облачность, которая увеличится в течение дня. Без осадков. Сохранится слабый ветер. Температура воздуха ночью понизится до +13 градусов, в пригороде - до +7...+10 градусов. Днем потеплеет до +22...+23 градусов.
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