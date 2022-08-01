На этой неделе в Латвии ожидается довольно солнечная и очень теплая погода, в четверг и пятницу температура воздуха повысится до +30 градусов, а возможно, даже чуть выше, прогнозируют синоптики.
До +30 градусов и даже выше. Синоптики рассказали, когда в Латвию вернется жара
До +30 градусов и даже выше. Синоптики рассказали, когда в Латвию вернется жара
В ближайшие дни ожидается главным образом небольшая облачность, дожди ожидаются лишь местами. Будет дуть слабый или умеренный западный ветер, которые затем сменит направление на южное. Станет теплее. Во вторник температура воздуха поднимется до +20..+25 градусов, в пятницу - уже до +26...+31 градуса.
В конце недели с запада ожидается холодный атмосферный фронт, который принесет кратковременные дожди, местами возможны сильные грозовые ливни. Западный ветер принесет более прохладные воздушные массы и температура воздуха, возможно, уже не будет превышать +18...+22 градуса.
Галерея: Лето в Риге
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