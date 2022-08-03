В среду, 3 августа, облачность в Латвии уменьшится, будет светить солнце, осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.
В среду будет тепло и солнечно, в конце недели похолодание
Температура воздуха повысится до +22...+27 градусов.
В Риге среда будет солнечной, температура воздуха составит около +25 градусов.
В конце недели ожидается похолодание.
После нескольких жарких дней в субботу, 6 августа, Латвию с запада пересечет холодный атмосферный фронт, прогнозируют синоптики.
В четверг и пятницу ожидается переменная облачность, без осадков, со слабым и умеренным южным ветром. Температура воздуха повысится до +26...+31 градуса.
В субботу пройдут кратковременные дожди, возможны грозовые ливни. Температура воздуха не превысит +19...+24 градуса. В воскресенье станет немного прохладнее, местами пройдут дожди.
В соответствии с прогнозами Global Forecast System на следующей неделе погоду в Латвии будет определять антициклон, поэтому в основном ожидается сухая и солнечная погода. В начале недели температура воздуха по ночам опустится до +7...+13 градусов, днем не превысит +20...+25 градусов, а во второй половине недели температура может повыситься до +30 градусов.
Галерея: сельские пейзажи летом
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