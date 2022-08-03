Объявлено желтое предупреждение о том, что в четверг, 4 августа, температура воздуха в Латвии может подняться до +30 градусов, сообщили агентству LETA в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.
В четверг объявлено желтое предупреждение из-за жары
Во второй половине дня ожидается сильная жара - температура воздуха повысится до +27...30 градусов.
Предупреждение будет действовать с 13:00 до 20:00.
В сильную жару возрастает риск возникновения проблем со здоровьем у определенных групп населения, особенно у пожилых людей, детей раннего возраста и людей с хроническими заболеваниями.
Уже сообщалось, что в четверг во второй половине дня воздух в Латвии прогреется до +25...+30 градусов, самая высокая температура ожидается в Курземе и Земгале, прогнозируют синоптики.
В ближайшие сутки ожидается небольшая переменная облачность, без осадков.
Температура воздуха в ночь на четверг понизится до +12...+17 градусов, местами на востоке страны - до +8 градусов.
Будет дуть слабый или умеренный южный ветер, в Латгале ожидается безветрие.
В Риге в четверг будет переменная облачность, без осадков. При слабом южном ветре температура воздуха понизится до +16 градусов ночью и повысится до +28 градусов днем.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!