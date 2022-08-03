В четверг объявлено желтое предупреждение из-за жары

Во второй половине дня ожидается сильная жара - температура воздуха повысится до +27...30 градусов.

Предупреждение будет действовать с 13:00 до 20:00.

В сильную жару возрастает риск возникновения проблем со здоровьем у определенных групп населения, особенно у пожилых людей, детей раннего возраста и людей с хроническими заболеваниями.

Уже сообщалось, что в четверг во второй половине дня воздух в Латвии прогреется до +25...+30 градусов, самая высокая температура ожидается в Курземе и Земгале, прогнозируют синоптики.

В ближайшие сутки ожидается небольшая переменная облачность, без осадков.

Температура воздуха в ночь на четверг понизится до +12...+17 градусов, местами на востоке страны - до +8 градусов.

Будет дуть слабый или умеренный южный ветер, в Латгале ожидается безветрие.

В Риге в четверг будет переменная облачность, без осадков. При слабом южном ветре температура воздуха понизится до +16 градусов ночью и повысится до +28 градусов днем.