В четверг ожидается жара до +30 градусов; объявлено желтое предупреждение

День пройдет без осадков. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер, в Латгале преимущественно сохранится безветрие, сообщает агентство LETA.

Температура воздуха повысится до +25...+30 градусов, жарче всего будет в Курземе и Земгале. По всей стране объявлено желтое предупреждение о сильной жаре в четверг и пятницу.

В Риге в четверг ожидается переменная облачность, без осадков. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер, а температура воздуха поднимется до +28 градусов.