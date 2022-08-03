В четверг в Латвии ожидается небольшая облачность, больше облаков сохранится с утра в Курземе и днем в центральной части страны, прогнозируют синоптики.
В четверг ожидается жара до +30 градусов; объявлено желтое предупреждение
В четверг ожидается жара до +30 градусов; объявлено желтое предупреждение
День пройдет без осадков. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер, в Латгале преимущественно сохранится безветрие, сообщает агентство LETA.
Температура воздуха повысится до +25...+30 градусов, жарче всего будет в Курземе и Земгале. По всей стране объявлено желтое предупреждение о сильной жаре в четверг и пятницу.
В Риге в четверг ожидается переменная облачность, без осадков. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер, а температура воздуха поднимется до +28 градусов.
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