В четверг, 4 августа, во второй половине дня воздух в Латвии прогреется до +25...+30 градусов, самая высокая температура ожидается в Курземе и Земгале, прогнозируют синоптики.
В четверг потеплеет до +30 градусов
В четверг потеплеет до +30 градусов
В ближайшие сутки ожидается небольшая переменная облачность, без осадков.
Температура воздуха в ночь на четверг понизится до +12...+17 градусов, местами на востоке страны - до +8 градусов.
Будет дуть слабый или умеренный южный ветер, в Латгале ожидается безветрие.
В Риге в четверг будет переменная облачность без осадков. При слабом южном ветре температура воздуха понизится до +16 градусов ночью и повысится до +28 градусов днем.
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