В четверг потеплеет до +30 градусов

В ближайшие сутки ожидается небольшая переменная облачность, без осадков.

Температура воздуха в ночь на четверг понизится до +12...+17 градусов, местами на востоке страны - до +8 градусов.

Будет дуть слабый или умеренный южный ветер, в Латгале ожидается безветрие.

В Риге в четверг будет переменная облачность без осадков. При слабом южном ветре температура воздуха понизится до +16 градусов ночью и повысится до +28 градусов днем.