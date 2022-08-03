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В четверг потеплеет до +30 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
В четверг потеплеет до +30 градусов
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Zane Bitere/LETA

В четверг, 4 августа, во второй половине дня воздух в Латвии прогреется до +25...+30 градусов, самая высокая температура ожидается в Курземе и Земгале, прогнозируют синоптики.

В ближайшие сутки ожидается небольшая переменная облачность, без осадков.

Температура воздуха в ночь на четверг понизится до +12...+17 градусов, местами на востоке страны - до +8 градусов.

Будет дуть слабый или умеренный южный ветер, в Латгале ожидается безветрие.

В Риге в четверг будет переменная облачность без осадков. При слабом южном ветре температура воздуха понизится до +16 градусов ночью и повысится до +28 градусов днем.

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