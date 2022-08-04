Потеплеет еще больше. В пятницу ожидается жара до +31 градуса

Желтое предупреждение о сильной жаре, объявленное Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии, действует по всей стране.

Погода будет преимущественно сухой и солнечной. Будет дуть слабый южный, юго-восточный ветер, днем в западной и центральной частях страны ожидается умеренный южный ветер.

Минимальная температура воздуха ночью в пятницу составит +10...+17 градусов, в Курземе и на Видземском побережье до +19 градусов.

В Риге также ожидается солнечная и жаркая пятница. Ночью будет дуть слабый южный, юго-восточный ветер и температура воздуха понизится до +18 градусов, днем ветер станет умеренным, жара усилится до +29...+30 градусов.