В пятницу в Латвии жара усилится до +27...+31 градуса, прогнозируют синоптики.
Потеплеет еще больше. В пятницу ожидается жара до +31 градуса
Потеплеет еще больше. В пятницу ожидается жара до +31 градуса
Желтое предупреждение о сильной жаре, объявленное Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии, действует по всей стране.
Погода будет преимущественно сухой и солнечной. Будет дуть слабый южный, юго-восточный ветер, днем в западной и центральной частях страны ожидается умеренный южный ветер.
Минимальная температура воздуха ночью в пятницу составит +10...+17 градусов, в Курземе и на Видземском побережье до +19 градусов.
В Риге также ожидается солнечная и жаркая пятница. Ночью будет дуть слабый южный, юго-восточный ветер и температура воздуха понизится до +18 градусов, днем ветер станет умеренным, жара усилится до +29...+30 градусов.
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