На следующей неделе жара спадет

В эту субботу с запада придет холодный атмосферный фронт - утром в субботу в Курземе ожидается дождь, позже кратковременный дождь возможен в центральной части страны, а во второй половине дня в восточных районах ожидаются сильные грозы, местами град. В субботу воздух на востоке Латвии прогреется до +28 градусов, а в западной части страны температура не превысит +19...+22 градуса.