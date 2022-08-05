На следующей неделе погоду в Латвии в основном будет определять антициклон, поэтому ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, прогнозируют синоптики.
На следующей неделе жара спадет
В эту субботу с запада придет холодный атмосферный фронт - утром в субботу в Курземе ожидается дождь, позже кратковременный дождь возможен в центральной части страны, а во второй половине дня в восточных районах ожидаются сильные грозы, местами град. В субботу воздух на востоке Латвии прогреется до +28 градусов, а в западной части страны температура не превысит +19...+22 градуса.
В воскресенье ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер западный, слабый или умеренный. Температура воздуха ночью понизится до +8...+12 градусов, а днем повысится до +20...+23 градусов.
На следующей неделе часто будет светить солнце, местами ожидаются кратковременные дожди и туман. Температура воздуха ночью составит +7...+15 градусов, днем будет +19...+24 градуса с постепенным потеплением.
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