В субботу холодный атмосферный фронт достигнет восточной части Латвии и может образоваться сильная гроза, прогнозируют синоптики.
В субботу местами пройдут дожди, в Латгале возможна сильная гроза
Наибольшие риски грозы - днем и в первой половине дня в Латгале. Возможны не только интенсивные ливни, но и сильные порывы ветра и град, локально возможны также крупный град и смерчи.
Днем в Курземе дождя уже не ожидается, и через облака будет проглядывать солнце. В центральной части страны пройдут кратковременные дожди.
Будет дуть преимущественно умеренный западный ветер, в первой половине дня на востоке страны еще сохранится южный ветер.
Максимальная температура воздуха составит +19...+23 градуса, на востоке страны - до +29 градусов.
В Риге в первой половине дня периодически ожидается дождь, во время него температура воздуха опустится ниже, чем прошедшей ночью, но во второй половине дня потеплеет до +22 градусов. Будет дуть умеренный западный ветер.
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