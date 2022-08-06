В субботу местами пройдут дожди, в Латгале возможна сильная гроза

Наибольшие риски грозы - днем и в первой половине дня в Латгале. Возможны не только интенсивные ливни, но и сильные порывы ветра и град, локально возможны также крупный град и смерчи.

Днем в Курземе дождя уже не ожидается, и через облака будет проглядывать солнце. В центральной части страны пройдут кратковременные дожди.

Будет дуть преимущественно умеренный западный ветер, в первой половине дня на востоке страны еще сохранится южный ветер.

Максимальная температура воздуха составит +19...+23 градуса, на востоке страны - до +29 градусов.

В Риге в первой половине дня периодически ожидается дождь, во время него температура воздуха опустится ниже, чем прошедшей ночью, но во второй половине дня потеплеет до +22 градусов. Будет дуть умеренный западный ветер.