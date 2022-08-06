В субботу, 6 августа, объявлено предупреждение желтого уровня о грозе, сильных ливнях и порывах ветра на востоке Латвии в ближайшие часы, сообщили TVNET в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).
Объявлено желтое предупреждение в связи с грозой в ближайшие часы
Объявлено желтое предупреждение в связи с грозой в ближайшие часы
В ближайшие часы местами на востоке Латвии ожидается гроза с порывами ветра до 15-19 метров в секунду и сильными ливнями, возможен град. Предупреждение в силе с 13 до 20 часов.
Жителей призывают быть осторожными в местах, особенно подверженных влиянию грозы, например, в лесах и на открытых территориях. Сломанные ветви деревьев, незафиксированные предметы или обломки могут переноситься по воздуху. Возможно локальное затопление низин.
Условия движения по дорогам могут затруднять ухудшенная видимость и аквапланирование. Если это возможно, рекомендуется искать укрытие в помещении.
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