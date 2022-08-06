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В воскресенье ожидается более солнечная погода

rus.tvnet.lv/LETA
В воскресенье ожидается более солнечная погода
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Территория природного парка Daugavas ieleja в Айзкрауклском крае
Территория природного парка Daugavas ieleja в Айзкрауклском крае Фото: Zane Bitere/LETA

В воскресенье в Латвии ожидается более солнечная погода, чем в субботу, только местами возможен кратковременный дождь, прогнозируют синоптики.

Ночью и утром небо прояснится, только местами возможна небольшая облачность.

Минимальная температура воздуха ночью составит +8...+13 градусов, на побережье - до +18 градусов. Днем воздух прогреется до +19...+24 градусов.

В Риге ночью небо прояснится, днем солнце будет чередоваться с облаками, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью понизится до +13 градусов, в пригородах - до +10 градусов, а днем составит около +22 градусов.

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