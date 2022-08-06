Воскресенье будет сухим и довольно солнечным

Будет дуть слабый или умеренный западный ветер. Температура воздуха повысится до +19...+24 градусов.

В Риге вероятность осадков низкая. Слабый ветер будет дуть с запада. Температура воздуха достигнет +22 градусов.

Галерея: Лето в Риге

Днем и вечером между облаками будет выглядывать солнце, ожидается средне-высокое ультрафиолетовое излучение, поэтому синоптики не рекомендуют длительное время находиться под прямыми лучами солнца.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, наибольшее количество осадков в субботу составило 39,5 миллиметра в Алуксне и 30 миллиметров в Резекне, а самые сильные порывы ветра - 19 метров в секунду - были зарегистрированы в Гулбене.