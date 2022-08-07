В середине следующей недели в Латвии снова ожидается повышение температуры воздуха - постепенно вернется жара, свидетельствуют последние прогнозы синоптиков.
Лето еще не заканчивается. Синоптики сделали прогноз на следующую неделю
Лето еще не заканчивается. Синоптики сделали прогноз на следующую неделю
Ожидается, что понедельник станет самым облачным и холодным днем на неделе. Солнце будет выглядывать лишь временами, возможны небольшие дожди, а температура воздуха не превысит отметку в +19...+23 градуса, будет дуть умеренный западный ветер.
В середине недели станет немного теплее, в свою очередь в конце недели температура воздуха скорее всего достигнет +26...+30 градусов.
Минимальная температура воздуха по ночам будет составлять от +8 до +15 градусов. Ветер будет преимущественно слабым, возможно и безветрие.
Осадков будет мало, местами по стране неделя пройдет вообще без дождя, большую часть недели будет светить солнце.
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