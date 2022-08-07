Лето еще не заканчивается. Синоптики сделали прогноз на следующую неделю

Ожидается, что понедельник станет самым облачным и холодным днем на неделе. Солнце будет выглядывать лишь временами, возможны небольшие дожди, а температура воздуха не превысит отметку в +19...+23 градуса, будет дуть умеренный западный ветер.

В середине недели станет немного теплее, в свою очередь в конце недели температура воздуха скорее всего достигнет +26...+30 градусов.

Минимальная температура воздуха по ночам будет составлять от +8 до +15 градусов. Ветер будет преимущественно слабым, возможно и безветрие.

Осадков будет мало, местами по стране неделя пройдет вообще без дождя, большую часть недели будет светить солнце.