Температура воды в Юрмале - около +18 градусов

По информации Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура воды на побережье в 9 часов утра была от +16,4 градуса в Колке до +20,4 градуса в порту Скулте.

Температура воды в крупных реках и озерах в основном +17...+22 градуса.

После субботних дождей на востоке страны в реках может подняться уровень воды.

В начале новой недели температура воды немного понизится, но позже, когда вернется тепло, вода снова прогреется.