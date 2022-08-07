В воскресенье утром температура воды в Булдури, Майори и Каугури составляет +18 градусов, свидетельствуют данные Юрмальской думы.
Температура воды в Юрмале - около +18 градусов
Температура воды в Юрмале - около +18 градусов
По информации Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура воды на побережье в 9 часов утра была от +16,4 градуса в Колке до +20,4 градуса в порту Скулте.
Температура воды в крупных реках и озерах в основном +17...+22 градуса.
После субботних дождей на востоке страны в реках может подняться уровень воды.
В начале новой недели температура воды немного понизится, но позже, когда вернется тепло, вода снова прогреется.
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