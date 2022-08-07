Фото ⟩ В понедельник ​​воздух прогреется до 22 градусов, местами дожди

Ночью и утром дождь ожидается в Курземе и Видземе, позже он возможен и в других районах страны.

Ночью будет дуть слабый ветер, температура воздуха понизится до +9...+14 градусов, местами на побережье будет +17 градусов.

Днем при слабом ветре с запада и на солнце воздух прогреется до +19..+23 градусов.

В Риге в понедельник будет облачно, значительных осадков не ожидается. При слабом ветре температура воздуха понизится до +14 градусов ночью и поднимется до +21 градуса днем.

Фото: летняя Рига