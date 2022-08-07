В понедельник в Латвии будет облачно, местами пройдет кратковременный дождь, прогнозируют синоптики.
Фото ⟩ В понедельник воздух прогреется до 22 градусов, местами дожди
В понедельник воздух прогреется до 22 градусов, местами дожди
Ночью и утром дождь ожидается в Курземе и Видземе, позже он возможен и в других районах страны.
Ночью будет дуть слабый ветер, температура воздуха понизится до +9...+14 градусов, местами на побережье будет +17 градусов.
Днем при слабом ветре с запада и на солнце воздух прогреется до +19..+23 градусов.
В Риге в понедельник будет облачно, значительных осадков не ожидается. При слабом ветре температура воздуха понизится до +14 градусов ночью и поднимется до +21 градуса днем.
Фото: летняя Рига
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