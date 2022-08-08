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В понедельник местами в Латвии будет кратковременный дождь

rus.tvnet.lv
В понедельник местами в Латвии будет кратковременный дождь
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova/LETA

В понедельник, 8 августа, в некоторых местах в Латвии в течение дня ожидается кратковременный дождь, сообщает Латвийский центр среды, геологии и метеорологии.

Днем солнце будет за облаками, которые в некоторых местах принесут временный дождь. Дует медленный западный ветер. Максимальная температура воздуха составит +18..+22 градусов.

В Риге день пройдет с переменным количеством облаков, ожидается небольшой кратковременный дождь. Дует медленный западный ветер, и температура воздуха повысится до +19..+21 градусов.

В середине дня, между облаками выглянет солнце, интенсивность ультрафиолетового излучения будет средне-высокой, поэтому синоптики призывают жителей длительно не находиться под лучами солнца.

Фото: Спокойный день в Рижском Национальном зоопарке

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