В понедельник местами в Латвии будет кратковременный дождь

Днем солнце будет за облаками, которые в некоторых местах принесут временный дождь. Дует медленный западный ветер. Максимальная температура воздуха составит +18..+22 градусов.

В Риге день пройдет с переменным количеством облаков, ожидается небольшой кратковременный дождь. Дует медленный западный ветер, и температура воздуха повысится до +19..+21 градусов.

В середине дня, между облаками выглянет солнце, интенсивность ультрафиолетового излучения будет средне-высокой, поэтому синоптики призывают жителей длительно не находиться под лучами солнца.

Фото: Спокойный день в Рижском Национальном зоопарке