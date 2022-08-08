Во вторник погодные условия в Латвии существенно не изменятся – ожидается переменная облачность с локальными осадками, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Во вторник будет облачно, возможны дожди
Во вторник будет облачно, возможны дожди
В ночь на вторник большую часть неба закроют тучи и пройдут кратковременные дожди. Будет дуть слабый ветер, местами, в основном на востоке страны, образуется туман. Минимальная температура воздуха составит +8...+13 градусов, на побережье +14...+17 градусов.
В Риге ночью будет преимущественно облачно, местами пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха будет не ниже +13...+15 градусов.
Днем также ожидается переменная облачность, возможны небольшие дожди. Столбик термометра поднимется до +19...+23 градусов.
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