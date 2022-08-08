Во вторник в Латвии ожидается как солнечная, так и облачная погода, возможен и кратковременный дождь, при этом температура воздуха будет умеренно теплой, свидетельствуют прогнозы синоптиков.
Во вторник ожидается переменная облачность, возможны дожди
Во вторник ожидается переменная облачность, возможны дожди
Как сообщает агентство LETA, днем ожидается переменная облачность, которая местами по стране принесет кратковременный дождь. Будет дуть слабый или умеренный северо-западный, северный ветер, воздух прогреется до +20...+23 градусов.
В Риге облачность будет переменной, с утра ожидается дождь. Будет дуть преимущественно слабый северо-западный, западный ветер, а температура воздуха повысится до +20...+22 градусов.
Синоптики предупреждают о средне-высоком ультрафиолетовом излучении днем, поэтому жителей призывают не находиться длительное время под прямыми лучами солнца.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова