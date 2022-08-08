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Во вторник ожидается переменная облачность, возможны дожди

rus.tvnet.lv/LETA
Во вторник ожидается переменная облачность, возможны дожди
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Фото: LETA

Во вторник в Латвии ожидается как солнечная, так и облачная погода, возможен и кратковременный дождь, при этом температура воздуха будет умеренно теплой, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

Как сообщает агентство LETA, днем ожидается переменная облачность, которая местами по стране принесет кратковременный дождь. Будет дуть слабый или умеренный северо-западный, северный ветер, воздух прогреется до +20...+23 градусов.

В Риге облачность будет переменной, с утра ожидается дождь. Будет дуть преимущественно слабый северо-западный, западный ветер, а температура воздуха повысится до +20...+22 градусов.

Синоптики предупреждают о средне-высоком ультрафиолетовом излучении днем, поэтому жителей призывают не находиться длительное время под прямыми лучами солнца.

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