Во вторник ожидается переменная облачность, возможны дожди

Как сообщает агентство LETA, днем ожидается переменная облачность, которая местами по стране принесет кратковременный дождь. Будет дуть слабый или умеренный северо-западный, северный ветер, воздух прогреется до +20...+23 градусов.

В Риге облачность будет переменной, с утра ожидается дождь. Будет дуть преимущественно слабый северо-западный, западный ветер, а температура воздуха повысится до +20...+22 градусов.

Синоптики предупреждают о средне-высоком ультрафиолетовом излучении днем, поэтому жителей призывают не находиться длительное время под прямыми лучами солнца.