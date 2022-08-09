Объявлено желтое предупреждение в связи с сильными ливнями в Риге в ближайшие часы

Как сообщает агентство LETA, в связи с сильными ливнями до 9 часов в столице объявлено желтое предупреждение.

Сильные ливни могут вызвать проблемы на наиболее подверженных затоплениям территориях. Условия передвижения по дорогам может осложнить ухудшенная видимость и аквапланирование.

Если гидрометеорологические условия привели к разрушениям, угрожающим жизи и здоровью людей, коммуникациям или движению общественного транспорта, необходимо звонить на единый номер чрезвычайной помощи 112.