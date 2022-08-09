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Объявлено желтое предупреждение в связи с сильными ливнями в Риге в ближайшие часы

rus.tvnet.lv
Объявлено желтое предупреждение в связи с сильными ливнями в Риге в ближайшие часы
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Jānis Škapars/TVNET

В ближайшие часы в Риге ожидаются сильные ливни, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Как сообщает агентство LETA, в связи с сильными ливнями до 9 часов в столице объявлено желтое предупреждение.

Сильные ливни могут вызвать проблемы на наиболее подверженных затоплениям территориях. Условия передвижения по дорогам может осложнить ухудшенная видимость и аквапланирование.

Если гидрометеорологические условия привели к разрушениям, угрожающим жизи и здоровью людей, коммуникациям или движению общественного транспорта, необходимо звонить на единый номер чрезвычайной помощи 112.

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