В ближайшие часы в Риге ожидаются сильные ливни, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Объявлено желтое предупреждение в связи с сильными ливнями в Риге в ближайшие часы
Объявлено желтое предупреждение в связи с сильными ливнями в Риге в ближайшие часы
Как сообщает агентство LETA, в связи с сильными ливнями до 9 часов в столице объявлено желтое предупреждение.
Сильные ливни могут вызвать проблемы на наиболее подверженных затоплениям территориях. Условия передвижения по дорогам может осложнить ухудшенная видимость и аквапланирование.
Если гидрометеорологические условия привели к разрушениям, угрожающим жизи и здоровью людей, коммуникациям или движению общественного транспорта, необходимо звонить на единый номер чрезвычайной помощи 112.
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