Ожидаемая волна жары, возможно, будет длиннее этим летом

Он отметил, что жаркое время продолжится и после 20 августа.

На этой неделе ночи будут еще прохладными, температура соскользнет до +9.. +14 градусов, а дни постепенно будут становиться все теплее - в четверг и пятницу +23..+28 градусов, местами на побережье немного прохладнее, а в воскресенье - до 30 градусов.

На следующей неделе будет дуть юго-восточный, восточный ветер, который принесет к нам более влажную воздушную массу, поэтому погода станет более жаркой, днем еще на 1-2 градуса жарче, а более высокий рост температуры будет ощущаться ночью, потому что влажный воздух охлаждается медленнее, чем сухой. В связи с этим на следующей неделе минимальная температура по ночам будет в основном +15..+20 градусов.

Погода, в основном, будет сухой, но, начиная с воскресенья, местами появятся грозовые облака. Локально они могут нести также сильный дождь, град и сильные порывы ветра.

Из-за юго-восточного, восточного ветра на следующей неделе может ухудшиться качество воздуха.