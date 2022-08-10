В четверг в Латвии будет сухо, и воздух прогреется до +27 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В четверг воздух прогреется до +27 градусов
В четверг воздух прогреется до +27 градусов
В ночь на четверг осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха составит +6...+10 градусов, на побережье +11...+15 градусов.
Четверг пройдет без осадков. Будет дуть слабый ветер, столбик термометра поднимется до +22...+27 градусов.
В Риге будет переменная облачность, день пройдет без дождя. Температура воздуха повысится до +25...+27 градусов.
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