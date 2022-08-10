В четверг воздух прогреется до +27 градусов

В ночь на четверг осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха составит +6...+10 градусов, на побережье +11...+15 градусов.

Четверг пройдет без осадков. Будет дуть слабый ветер, столбик термометра поднимется до +22...+27 градусов.

В Риге будет переменная облачность, день пройдет без дождя. Температура воздуха повысится до +25...+27 градусов.

Галерея: Пляж на Кипсале