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В четверг воздух прогреется до +27 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
В четверг воздух прогреется до +27 градусов
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Фото: Paula Čurkste/LETA

В четверг в Латвии будет сухо, и воздух прогреется до +27 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В ночь на четверг осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха составит +6...+10 градусов, на побережье +11...+15 градусов.

Четверг пройдет без осадков. Будет дуть слабый ветер, столбик термометра поднимется до +22...+27 градусов.

В Риге будет переменная облачность, день пройдет без дождя. Температура воздуха повысится до +25...+27 градусов.

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