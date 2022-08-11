В Латвию пришла волна жары

Пятница будет преимущественно солнечной. Ожидается сухая погода, будет дуть слабый ветер, днем температура воздуха повысится до +27...+29 градусов, сообщает агентство LETA.

В Риге также ожидается ясная погода, без осадков. Будет дуть слабый ветер, а воздух прогреется до +26...+28 градусов.

Согласно последним прогнозам, сильная жара продлится до 16 августа.

В такую погоду у отдельных групп жителей особенно повышен риск проблем со здоровьем. Обычно более чувствительны к жаре пожилые люди, маленькие дети и хронические больные.

Каждому стоит избегать длительного пребывания под прямыми лучами солнца, особенно днем, кроме того, нужно усиленно пить жидкость на протяжении всего дня.

В последнее время днем также наблюдается высокая интенсивность ультрафиолетового излучения, что может привести к ожогам кожи и повысить риск заболевания раком кожи.