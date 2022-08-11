В последний рабочий день этой недели температура воздуха в Латвии повысится до +29 градусов, сильная жара сохранится и в последующие дни, прогнозируют синоптики.
В Латвию пришла волна жары
Пятница будет преимущественно солнечной. Ожидается сухая погода, будет дуть слабый ветер, днем температура воздуха повысится до +27...+29 градусов, сообщает агентство LETA.
В Риге также ожидается ясная погода, без осадков. Будет дуть слабый ветер, а воздух прогреется до +26...+28 градусов.
Согласно последним прогнозам, сильная жара продлится до 16 августа.
В такую погоду у отдельных групп жителей особенно повышен риск проблем со здоровьем. Обычно более чувствительны к жаре пожилые люди, маленькие дети и хронические больные.
Каждому стоит избегать длительного пребывания под прямыми лучами солнца, особенно днем, кроме того, нужно усиленно пить жидкость на протяжении всего дня.
В последнее время днем также наблюдается высокая интенсивность ультрафиолетового излучения, что может привести к ожогам кожи и повысить риск заболевания раком кожи.
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