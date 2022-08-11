В пятницу будет жара до +28 градусов

В ночь на пятницу ожидается переменная облачность без осадков, местами образуется туман. Минимальная температура воздуха составит +9...+14 градусов, на побережье +11...+15 градусов.

Ночью в Риге будет переменная облачность без осадков, температура составит +14...+16 градусов.

Пятница будет в основном солнечной, температура воздуха повысится до +23...+28 градусов.

В Риге день будет преимущественно ясным, дождя не ожидается. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +26...+28 градусов.