По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в последний рабочий день этой недели значительных изменений погодных условий в Латвии не ожидается, но жара немного усилится.
В пятницу будет жара до +28 градусов
В пятницу будет жара до +28 градусов
В ночь на пятницу ожидается переменная облачность без осадков, местами образуется туман. Минимальная температура воздуха составит +9...+14 градусов, на побережье +11...+15 градусов.
Ночью в Риге будет переменная облачность без осадков, температура составит +14...+16 градусов.
Пятница будет в основном солнечной, температура воздуха повысится до +23...+28 градусов.
В Риге день будет преимущественно ясным, дождя не ожидается. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +26...+28 градусов.
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