Сб, 13.08.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

До +31 градуса! В воскресенье жара усилится

rus.tvnet.lv/LETA
До +31 градуса! В воскресенье жара усилится
Facebook Telegram Whatsapp
Comments
Фото: LETA

В воскресенье жара в Латвии усилится - температура воздуха в некоторых регионах страны достигнет +31 градуса, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В ночь на воскресенье небо будет частично облачным, без осадков. Температура воздуха понизится до +10...+14 градусов, местами на побережье - до +15...+17 градусов.

Воскресенье будет солнечным, с небольшой облачностью. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +24...+29 градусов, местами в западных и центральных регионах - до +31 градуса.

В Риге ожидается жара до +30 градусов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Наверх