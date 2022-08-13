В воскресенье жара в Латвии усилится - температура воздуха в некоторых регионах страны достигнет +31 градуса, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
До +31 градуса! В воскресенье жара усилится
До +31 градуса! В воскресенье жара усилится
В ночь на воскресенье небо будет частично облачным, без осадков. Температура воздуха понизится до +10...+14 градусов, местами на побережье - до +15...+17 градусов.
Воскресенье будет солнечным, с небольшой облачностью. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +24...+29 градусов, местами в западных и центральных регионах - до +31 градуса.
В Риге ожидается жара до +30 градусов.
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