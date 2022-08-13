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Ожидается самый жаркий день этой недели

rus.tvnet.lv/LETA
Ожидается самый жаркий день этой недели
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Фото: LETA

Последний день недели будет самым жарким, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Воскресенье, 14 августа, будет солнечным, с переменной облачностью. Осадков не ожидаются. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +24...+29 градусов, местами в западных и центральных районах даже до +31 градуса.

В Риге температура воздуха будет около +30 градусов.

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