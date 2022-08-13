Последний день недели будет самым жарким, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Ожидается самый жаркий день этой недели
Ожидается самый жаркий день этой недели
Воскресенье, 14 августа, будет солнечным, с переменной облачностью. Осадков не ожидаются. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +24...+29 градусов, местами в западных и центральных районах даже до +31 градуса.
В Риге температура воздуха будет около +30 градусов.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова