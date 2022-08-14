В понедельник ожидается жара до +32 градусов; возможен дождь

В понедельник ожидается переменная облачность, которая во второй половине дня может принести кратковременный дождь, есть вероятность грозы. Будет дуть слабый или умеренный восточный ветер. В течение дня ожидается очень сильная жара - температура воздуха повысится до +28...+32 градусов, немного прохладнее будет лишь местами на побережье, сообщает агентство LETA.