Новая неделя начнется с такой же жары, которая была в воскресенье, однако сегодня местами возможен локальный дождь и даже гроза, прогнозируют синоптики.
В понедельник ожидается жара до +32 градусов; возможен дождь
В понедельник ожидается переменная облачность, которая во второй половине дня может принести кратковременный дождь, есть вероятность грозы. Будет дуть слабый или умеренный восточный ветер. В течение дня ожидается очень сильная жара - температура воздуха повысится до +28...+32 градусов, немного прохладнее будет лишь местами на побережье, сообщает агентство LETA.
В Риге ожидается переменная облачность, без осадков. Будет дуть слабый или умеренный восточный ветер, а воздух прогреется до +30...+31 градуса.
В середине и второй половине дня ожидается средне-высокое ультрафиолетовое излучение, поэтому не стоит длительно находиться под прямыми лучами солнца, предупреждают синоптики.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!