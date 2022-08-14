В первый день следующей недели в Латвии сохранится жара, но местами возможны дожди и грозы, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В понедельник продолжится жара, при этом возможен дождь
В понедельник продолжится жара, при этом возможен дождь
Ночью температура опустится до +13...+18 градусов, на западе - до +19...+21 градуса.
В понедельник ожидается переменная облачность, во второй половине дня - кратковременный дождь, не исключена гроза. Будет дуть восточный ветер от слабого до умеренного. Днем ожидается очень сильная жара - температура воздуха поднимется до +28...+32 градусов, лишь местами на побережье будет на несколько градусов прохладнее.
В Риге синоптики не прогнозируют осадков. Ожидается переменная облачность и восточный ветер от слабого до умеренного. Воздух в столице прогреется до +30...+31 градуса.
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