Красное предупреждение: во вторник и среду в Латвии ожидается сильная жара

Информация о предупреждении была размещена на сайте Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии 15 августа в 16:58.

Красный уровень опасности действует с 11:00 16 августа до 21:00 17 августа.

В ближайшие дни ожидается экстремальная жара, а риск проблем со здоровьем у населения значительно повышен! Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии советует не находиться под прямыми солнечными лучами, особенно в середине дня. Также жителям следует увеличить потребление жидкости, сократить запланированные повседневные занятия, которые могут представлять дополнительные риски для здоровья (физический труд и занятия спортом на открытом воздухе на солнце, отдых на пляже в середине дня). Ведомство предупреждает о возможных сбоях в функционировании инфраструктуры.

Как указано на сайте, красный цвет предупреждения означает, что прогнозируются очень интенсивные гидрологические или метеорологические условия.

Весьма вероятны значительные повреждения на больших площадях, а также опасные для жизни аварии. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии поощряет регулярный интерес и подробное ознакомление с предстоящими изменениями гидрометеорологических условий, а также регулярный мониторинг информации и инструкций, предоставляемых ответственными учреждениями.

В случае красного предупреждения жители должны быть готовы к экстренным мерам, включая эвакуацию.

Уже сообщалось, что во вторник, 16 августа, в Латвии сохранится жара, солнце будет чередоваться с тучами, которые днем ​​принесут кратковременный дождь, также возможна гроза, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.