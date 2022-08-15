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Красное предупреждение: во вторник в Латвии ожидается сильная жара

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Красное предупреждение: во вторник в Латвии ожидается сильная жара
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Лето в Латвии.
Лето в Латвии. Фото: Zane Bitere/LETA

Сегодня, 16 августа, в Латвии сохранится экстремальная жара, местами температура поднимется до +33 градусов, прогнозируют синоптики.

Данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии свидетельствуют, что днем облака будут чередоваться с солнцем, осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер, а столбик термометра поднимется до +29...+33 градусов, и лишь местами на побережье залива температура воздуха будет колебаться в интервале +25...+27 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность, день будет сухим, ветер - слабым. Воздух прогреется до +30...+32 градусов.

В середине и во второй половине дня на солнце интенсивность ультрафиолетового излучения будет умеренно высокой, поэтому не рекомендуется длительное пребывание под прямыми солнечными лучами.

В понедельник 12 станций наблюдения за погодой установили новые рекорды максимальной температуры воздуха на 15 августа, а на станциях наблюдения в Лиепае, Руцаве, Салдусе и Вентспилсе также зафиксированы новые рекорды второй декады августа.

Самая высокая температура в понедельник была отмечена в Павилосте, где воздух прогрелся до +32,1 градуса.

Объявлено красное предупреждение

Информация о предупреждении была размещена на сайте Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии 15 августа в 16:58.

Красный уровень опасности действует с 11:00 16 августа до 21:00 17 августа.

В ближайшие дни ожидается экстремальная жара, а риск проблем со здоровьем у населения значительно повышен! Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии советует не находиться под прямыми солнечными лучами, особенно в середине дня. Также жителям следует увеличить потребление жидкости, сократить запланированные повседневные занятия, которые могут представлять дополнительные риски для здоровья (физический труд и занятия спортом на открытом воздухе на солнце, отдых на пляже в середине дня). Ведомство предупреждает о возможных сбоях в функционировании инфраструктуры.

Как указано на сайте, красный цвет предупреждения означает, что прогнозируются очень интенсивные гидрологические или метеорологические условия.

Весьма вероятны значительные разрушения на больших площадях, а также опасные для жизни аварии. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии призывает регулярно интересоваться и знакомиться с ожидаемыми изменениями гидрометеорологических условий и следовать информации и инструкциям, предоставленным ответственными органами.

В случае красного предупреждения жители должны быть готовы к экстренным мерам, включая эвакуацию.

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