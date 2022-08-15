Красное предупреждение: во вторник в Латвии ожидается сильная жара

Данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии свидетельствуют, что днем облака будут чередоваться с солнцем, осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер, а столбик термометра поднимется до +29...+33 градусов, и лишь местами на побережье залива температура воздуха будет колебаться в интервале +25...+27 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность, день будет сухим, ветер - слабым. Воздух прогреется до +30...+32 градусов.

В середине и во второй половине дня на солнце интенсивность ультрафиолетового излучения будет умеренно высокой, поэтому не рекомендуется длительное пребывание под прямыми солнечными лучами.

В понедельник 12 станций наблюдения за погодой установили новые рекорды максимальной температуры воздуха на 15 августа, а на станциях наблюдения в Лиепае, Руцаве, Салдусе и Вентспилсе также зафиксированы новые рекорды второй декады августа.

Самая высокая температура в понедельник была отмечена в Павилосте, где воздух прогрелся до +32,1 градуса.

Объявлено красное предупреждение

Информация о предупреждении была размещена на сайте Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии 15 августа в 16:58.